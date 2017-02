Bundesliga am Sonntag Hoffenheims Rudy rettet einen Punkt gegen Schalke

Nun warten Bayern auf Schalke

Die Schalker kommen dagegen in der Tabelle nach dem nächsten Unentschieden nicht wirklich voran. Mit 27 Zählern liegt das Team von Trainer Markus Weinzierl auf Platz zwölf. Dabei hatte Aushilfs-Torjäger Alessandro Schöpf die Gastgeber schon nach fünf Minuten auf Kurs gebracht und seine beeindruckende Tor-Serie fortgesetzt. Schon am vergangenen Sonntag in Köln sowie am Donnerstag in der Europa League gegen Saloniki (jeweils 1:1) hatte der Ex-Nürnberger für die Königsblauen getroffen. Insgesamt war es schon das siebte Pflichtspiel-Tor für Schöpf.