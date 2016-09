Augsburg - Das zwischenzeitliche 1:1 hatte vor 26 115 Zuschauern Konstantinos Stafylidis (73.) erzielt. In der Nachspielzeit sah der Mainzer José Rodriguez für ein brutales Foul noch die Rote Karte. Mit vier Punkten zog 05 am dritten Spieltag in der Tabelle am FCA vorbei und bleibt ein Angstgegner in Schwaben: Fünf der vergangenen sechs Matches gingen nun schon an den FSV, ein Spiel endete remis. Eine längere Ungeschlagen-Serie hat Mainz nur gegen den SC Freiburg.