Aber: Ihr Trainer Dieter Hecking unterlag in fünf seiner letzten sechs Aufgaben gegen den Branchenführer, der nur in zwei seiner letzten neun Auftritte am Niederrhein siegte.

Mit den beiden Titelrivalen der 1970er-Jahre treffen die beiden erfolgreichsten Teams der Rückrunde aufeinander (Gladbach 15, München 17). In den acht Ligaspielen des Jahres kassierten die Gladbacher je viermal null und zwei Gegentore. Beide Niederlagen unter Hecking verbuchten sie mit dem Ergebnis 1:2.

Die Münchner kassierten als beste Auswärtself nur acht Gegentore auf fremden Plätzen und büßten in den sieben Gastspielen seit der einzigen Saison-Niederlage (0:1 in Dortmund am 19. November) nur beim 1:1 in Berlin Zähler ein. Ihre letzten fünf Pflichtspiele gewannen die Bayern mit 22:1 Toren.

Robert Lewandowski, dem als Dortmunder am 3. Dezember 2011 in Gladbach sein einziger Treffer gegen die Borussen gelang, ging in den letzten sieben direkten Duellen leer aus. Franck Ribéry dagegen traf viermal gegen die Borussia und immer auf des Gegners Platz. Gladbach und Bayern feierten in sieben Rückrundenspielen neun unterschiedliche Torschützen. Hinrunde: 0:2

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 19 S, 18 U, 11 N - 79:64 Tore

Gesamtbilanz: 22 S, 29 U, 46 N - 121:183 Tore

Letzter Heimsieg: 3:1 am 5. Dezember 2015

Letzte Heimniederlage: 0:2 am 24. Januar 2014

Letzte Elfmeter: Mönchengladbach (12/11): Marx am 14. Dezember 2012 - FC Bayern (19/13): Müller am 24. Januar 2014

Letzter Platzverweis: Borussia (4) Moore am 9. April 2005 - FCB (4): Ismael am 5. August 2005

Aktuelle Borussen-Schützen gegen Bayern: Herrmann (3), Raffael (3), Hahn, Hofmann, Johnson, Stindl, Wendt

Münchner Schützen gegen Gladbach: Ribéry (4), Robben (3), Müller (2), Vidal (2), Alaba, Badstuber, Costa, Lahm, Lewandowski, Martínez