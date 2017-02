Bundesliga am Sonntag 2:0 gegen Darmstadt: Frankfurt gewinnt Hessen-Derby

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt hat das Hessen-Derby der Fußball-Bundesliga gewonnen und den Abstieg des SV Darmstadt 98 wieder ein Stück wahrscheinlicher gemacht. Der Champions-League-Kandidat besiegte den abgeschlagenen Tabellenletzten am Sonntag mit 2:0 (0:0). Ein Elfmeter-Tor von Makoto Hasebe in der 74. sowie der entscheidende Treffer von Ante Rebic in der 83. Minute bescherten dem Favoriten einen späten, aber verdienten Sieg. "Wir wussten, die eine Chance die kommt, die müssen wir nutzen. Ich bin hochzufrieden", sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner und befand: "Es war definitiv ein schweres Spiel."