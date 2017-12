Wichtige Fakten zu VfB Stuttgart gegen FC Bayern

In keinem fremden Stadion bejubelte der FC Bayern so viele Siege (27), Punkte (91) und Tore (86) wie in Stuttgart. Die Münchner gewannen die letzten 15 Pflicht-Duelle in Serie mit 44 Treffern und die letzten sechs Gastspiele am Neckar mit 16:6 Toren. In den letzten beiden Auftritten dort traf David Alaba, der damit im aktuellen Bayern-Kader der erfolgreichste Torschütze in Stuttgart ist.