Für Schlusslicht Darmstadt 98 rückt der Abstieg immer näher. Trotz Führung verloren die Lilien 1:2 (0:0) gegen den FC Augsburg. Im Duell der Zwillinge unterlag Hamit gegen Halil Altintop. 98 trennen acht Punkte vom Relegationsrang 16 - einen solchen Rückstand nach 22 Runden hat in der Liga-Historie bisher noch keine Mannschaft aufholen können.

Der Tabellenvorletzte FC Ingolstadt empfängt am Sonntag (15:30 Uhr/Sky) Borussia Mönchengladbach.

Die Leipziger gingen durch Emil Forsberg (3.) noch früher in Führung und spielten Köln an die Wand. Ein Eigentor von Dominic Maroh (34.) war der Lohn. Nach dem Anschlusstreffer von Yuya Osako (53.) sorgte Timo Werner (65.) für die Entscheidung.

Spielbestimmender BVB

Dominant trat auch der BVB nach dem Kopfballtreffer von Sokratis (13.) in Freiburg auf. Pierre-Emerick Aubameyang (55. und 70.) erhöhte auf 3:0 und zog mit Lewandowski gleich.

Stefan Bell per Kopf (3.) und Levin Öztunali per Freistoß (11.) brachten Mainz in Leverkusen schon früh auf die Siegerstraße. Marcel Heller (47.) ließ Darmstadt jubeln, Paul Verhaegh per Foulelfmeter (54.) und Raul Bobadilla (85.) drehten das Spiel.

Auf der Kippe steht nach dem unglücklichen 1:2 am Freitagabend gegen Werder Bremen Trainer Valerien Ismael beim VfL Wolfsburg. Sportdirektor Olaf Rebbe verweigerte ein Treuebekenntnis, nachdem ein Doppelpack von Serge Gnabry (10./18.) die Abstiegssorgen der Niedersachsen vergrößert hatte. Der Anschlusstreffer von Borja Mayoral (19.) reichte nicht, Werder schloss nach Punkten mit Wolfsburg gleich.