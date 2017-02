Lesen Sie hier: Alaba freut sich auf seinen Lieblingsgegner

In das Jahr startete der Titelverteidiger - er gewann seine letzten sieben Ligaspiele - mit zwei 2:1-Siegen. In Bremen erlebten die Bayern erst zum dritten Mal in dieser Saison eine Halbzeit, in der ihr Gegner mehr Tore schoss als sie selbst. Im ersten Durchgang erzielten die Münchner 22 Treffer, zwei mehr als nach der Pause, während die Schalker mit sieben Toren in Halbzeit eins nur ein Drittel ihrer Gesamtzahl schossen. Hinrunde: 2:0

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 32 S, 8 U, 6 N - 120:38 Tore

Gesamtbilanz: 48 S, 27 U, 18 N - 195:101 Tore

Letzter Heimsieg: 3:0 am 16. April 2016

Letzte Heimniederlage: 0:1 am 25. April 2009

Letzte Elfmeter: FC Bayern (10/9): Robben am 01. März 2014 - Schalke (12/10): Choupo-Moting am 03. Feburar 2015 (Neuer hält)

Letzter Platzverweis: FC Bayern (11): Boateng am 03. Februar 2015 - Schalke (5): Papadopoulos am 01. März 2014

Aktuelle Bayern-Schützen gegen Schalke: Lewandowski (8), Müller (6), Robben (5), Alaba (3), Ribéry (3), Kimmich, Martínez, Vidal

Aktuelle Schalke-Schützen gegen Bayern: Höwedes (3), Naldo (3), Caligiuri, Choupo-Moting, Meyer, Riether