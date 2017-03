München - Der Rekordmeister kann beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Weltmeister Mats Hummels zurückgreifen. Bis auf Boateng sind also wieder alle Spieler verfügbar. Trotzdem erwartet Ancelotti "ein schwieriges Spiel" beim FC, der seit 10. April 2016 zu Hause ungeschlagen ist. "Köln spielt intensiv, mit guter Organisation", sagte Ancelotti, der größten Respekt vor Torjäger Anthony Modeste hat: "Er ist ein fantastischer Stürmer, sehr, sehr gefährlich." Für Köln kündigte Trainer Ancelotti „keine große Rotation“ an. „Wir haben nach dem Mittwoch-Spiel gegen Schalke nicht 100 Prozent Energie. Vielleicht können wir nicht so aggressiv sein. Aber einige Spieler sind frisch. Sie können eine Option sein.“