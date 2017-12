Als Gast verbuchte er am Main doppelt so viele Niederlagen wie Siege (8:4). Die Bayern kassierten schon dreimal genau zwei Gegentore, was ihnen in der vergangenen Saison nur einmal unterlaufen war - beim 2:2 in Frankfurt.

Arturo Vidal erzielte in den letzten drei Ligapartien das erste Tor der Münchner, die mit einem 1:1 in Dortmund am 4. Mai 2013 ihr letztes Liga-Unentschieden mit Jupp Heynckes registrierten. Torlos blieb der Rekordmeister mit dem drittbesten Bundesligastürmer zuletzt am 14. April 2012 bei einem 0:0 gegen Mainz.

Die Eintracht unterlag nur in einer der letzten acht Begegnungen (0:1 gegen Leverkusen am 25. November) und feierte alle sechs Saisonsiege mit einem Tor Differenz, die letzten vier jeweils mit 2:1. In keinem der 16 Saisonspiele erzielte sie mehr als einen Treffer vor der Pause. Andererseits verbuchten sie durch Tore in den letzten zehn Minuten den Ligarekord von acht Punkten.

Vergangene Saison: 2:2 und 0:3

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 18 Siege, 16 Unentschieden, 12 Niederlagen - 69:58 Tore

Gesamtbilanz: 21 Siege, 22 Unentschieden, 49 Niederlagen - 112:178 Tore

Letzter Heimsieg: 2:1 am 20. März 2010

Letzte Heimniederlage: 0:4 am 8. November 2014

Letzte Elfmeter - Eintracht (8/6): Skela am 31. Januar 2004

Letzte Elfmeter - FC Bayern (15/10): Alaba am 6. April 2013 (Pfosten)

Letzter Platzverweis - Eintracht (4): Huszti am 15. Oktober 2016

Letzter Platzverweis - FC Bayern (3): Jancker am 31. Oktober 1998

Aktuelle Eintracht-Schützen gegen München: Huszti (3), Meier (2), Fabian

Aktuelle Bayern-Schützen gegen Frankfurt: Müller (5), Ribéry (5), Lewandowski (3), Robben (3), Hummels (2), Vidal (2), Alaba, Kimmich, Rafinha

