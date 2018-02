Schwenk in eine aufregende Vergangenheit: Vor 17 Jahren verdängten die Schalker die Münchner mit einem 3:1 an der Isar von der Tabellenspitze. Am 14. April 2001 siegten die Schalker durch drei Tore von Ebbe Sand. Am Saisonende waren sie dann Meister für vier Minuten, weil die Bayern in letzter Sekunde noch zum 1:1 in Hamburg ausglichen. Wie sich Patrik Andersson unsterblich machte - lesen Sie hier das AZ-Interview!