Szabolcs Huszti verdanken die Niedersachsen ihren bislang einzigen Sieg in München. Der Ungar traf am 8. November 2006 zum 1:0 und ließ die Bayern von Platz drei auf fünf zurückfallen. Die folgenden neun Heimspiele gegen die 96er gewann der Rekordmeister mit 34:3 Toren, die vier Duelle mit dessen Trainer André Breitenreiter mit 16:1 Treffern.

Unter der Regie von Jupp Heynckes verlor der Rekordmeister am 23. Oktober 2011 mit einem 1:2 die letzten Punkte gegen Hannover, als Jerome Boateng schon nach 27 Minuten die Rote Karte sah.

Heynckes: 25 Tore für Hannover

Der Münchner Trainer schoss von 1967 bis 1970 in 86 Bundesligaspielen für Hannover 25 Tore. Die vier Pflicht-Heimspiele mit dem 72-jährigen Coach gewann der seit dem 2. März 2016 (1:2 gegen Mainz) in 28 Ligapartien zu Hause ungeschlagene Branchenführer mit 13:0 Toren. Beim 1:2 in Gladbach riss Heynckes' Serie von 30 Ligaspielen in Folge ohne Niederlage.

Die Bayern gaben mit 249 die meisten Torschüsse aller Klubs ab und registrierten mit der besten Abwehr der Liga die wenigsten gegnerischen (115). Sie begingen die wenigsten Fouls (126) und wurden am wenigsten gefoult (147 Mal).

Der Aufsteiger verlor seine letzten beiden Gastspiele mit insgesamt sechs Gegentoren und holte nur einen Punkt aus den letzten drei Partien. Zehn von 16 Saisontreffern erzielte Hannover in der letzten halben Stunde.

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 24 S, 2 U, 1 N - 93:19 Tore

Gesamtbilanz: 37 S, 8 U, 9 N - 148:53 Tore

Letzter Heimsieg: 3:1 am 4. Oktober 2016

Letzte Heimniederlage: 0:1 am 8. November 2006

Letzte Elfmeter - Bayern (5/4): Müller am 19. Dezember 2015

Letzte Elfmeter - Hannover (5/5): Abdellaoue am 23. Oktober 2011

Letzter Platzverweis - Bayern (4): Boateng am 23. Oktober 2011

Letzter Platzverweis - Hannover (5): Cherundolo am 23. Oktober 2011

Aktuelle Bayern-Schützen gegen 96: Lewandowski (10), Müller (8), Robben (6), Ribéry (3), Vidal (2), Alaba, Hummels, Martínez, Rudy, Süle, Thiago

Aktuelle 96-Schützen gegen Bayern: Harnik (3)

Lesen Sie hier: Rafinha im Winter weg? Das sagt sein Berater