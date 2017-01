Bundesliga am Samstag Eine starke Hoffenheimer Serie, zwei Glücksgriffe und drei Rotsünder

Ekdal, Drobny und Hradecky: Rotsünder

Gleich drei frühe Platzverweise gab es in den Samstagspielen der Fußball-Bundesliga - und mal wieder war der HSV betroffen. Albin Ekdal musste bereits in der 34. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Es war bereits der fünfte Hamburger Platzverweis in den letzten elf Spielen, was sich rächen sollte. Ein Ex-Hamburger musste indes bei Werder Bremen runter. Jaroslav Drobny sah nach einem rüden Tritt gegen Marco Reus glatt Rot (39.). Die Bremer verloren das Spiel mit 1:2. Für Drobnys Torhüter-Kollege Lucas Hradecky war im Spiel bei RB Leipzig schon nach drei Minuten Schluss. Das Handspiel außerhalb des Strafraums leitete zugleich die 0:3-Niederlage in Leipzig ein.

Hoffenheim: Unbesiegbar

1899 Hoffenheim hat durch das 2:0 gegen den FC Augsburg die Hinrunde ohne Niederlage abgeschlossen. Ein Kunststück, das zuvor nur dreimal dem FC Bayern München (1988/89, 2013/14, 2014/15) sowie je einmal Bayer Leverkusen (2009/10) und dem Hamburger SV (1982/83) gelungen war. Nebenbei befindet sich Hoffenheim als Dritter auch auf Champions-League-Kurs.

Die Bundesliga-Ergebnisse vom Freitag und Samstag in der Übersicht

SC Freiburg - FC Bayern: 1:2

VfL Wolfsburg - HSV: 1:0

FC Schalke - FC Ingolstadt: 1:0

Werder Bremen . Borussia Dortmund: 1:2

Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach: 0:0

FC Augsburg . TSG Hoffenheim: 0:2

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: 3:0

Begegnungen am Sonntag: