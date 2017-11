Bundesliga am Samstag Dortmund vergeigt irres Derby - Muss Bosz jetzt gehen?

Nach dem 4:0 durch Guerreiro sangen die Dortmunder Fans schadenfroh: "Schalke 04". Als Tedesco in der 33. Minute doch noch Goretzka brachte, war es zu spät. Das Derby war mit der schnellsten 4:0-Führung seit 53 Jahren längst entschieden. Mit dem Ex-Bochumer in dessen 100. Bundesligaspiel wurde Schalke deutlich stärker. Zunächst wurde zwar ein Kopfballtreffer von Naldo (53.) nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt, doch dann verkürzten Burgstaller und der eingewechselte Harit innerhalb von vier Minuten. In der Schlussphase gab es kein Halten mehr, S04 schaffte gegen den dezimierten Gegner den Ausgleich.

Die weiteren Samstag-Spiele im Überblick

RB Leipzig - Werder Bremen 2:0 (1:0)

Vizemeister RB Leipzig gewann das Heimspiel gegen Werder Bremen mit 2:0 (1:0) und schob sich als Tabellenzweiter zunächst bis auf drei Zähler an Spitzenreiter Bayern München heran. Naby Keita (34.) schoss die Sachsen in Führung, Bernado (87.) sorgte für das 2:0. Der Rekordmeister tritt im Samstagabendspiel (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach an.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Bayer Leverkusen erkämpfte sich ein 1:0 (0:0) bei Eintracht Frankfurt und hatte schon in der ersten Hälfte mit zwei Aluminiumtreffern Pech. Kevin Volland (76.) traf zum Tor des Tages für den Werksklub.

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 2:1 (0:1)

Hoch her ging es in der Anfangsphase in Augsburg. Beim 2:1 (0:1) des FCA gegen den VfL Wolfsburg flog U21-Europameister Maximilian Arnold vom VfL in der elften Minute per Roter Karte nach Videobeweis vom Platz. Nach Anschauen der TV-Bilder hatte der Unparteiische Tobias Stieler auf Notbremse entschieden, eine viel zu harte Entscheidung. Daniel Didavi (40.) brachte die Wölfe in Führung, profitierte allerdings von einem schweren Fauxpas von FCA-Keeper Marwin Hitz. Michael Gregoritsch (51.) markierte den 1:1-Ausgleich für die Schwaben. Nach Videobeweis wurde ein Foulelfmeter für die Augsburger wieder zurückgenommen (60.). Alfred Finnbogason (78.) sicherte den Dreier für den FCA.

SC Freiburg - FSV Mainz 05 2:1 (0:0)

Der SC Freiburg schaffte beim 2:1 (0:0) gegen den FSV Mainz 05 den angepeilten Heimsieg und verschaffte sich etwas Luft im Tabellenkeller. Nils Petersen (51.) traf zum 1:0 für die Breisgauer, Florian Kath (90.+1) sorgte für die Entscheidung. Emil Berggreen (90.+2) gelang noch das Anschlusstor.

Lesen Sie hier: So endete das Freitagsspiel Hannover 96 gegen VfB Stuttgart