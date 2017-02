In den drei Bundesliga-Spielen des noch jungen Jahres erzielte Robert Lewandowski drei der fünf Münchner Treffer, Torwart Manuel Neuer musste jeweils genau einmal hinter sich greifen.

Die Ingolstädter verloren nur eines der vier Heimspiele mit Trainer Maik Walpurgis (1:2 gegen Freiburg am 21. Dezember), in denen sie sieben Zähler holten. Zuvor hatte es in fünf Heimpartien unter der Regie von Markus Kauczinski nur einen Punkt gegeben. Allerdings unterlagen die Schanzer in drei der letzten vier Begegnungen - jeweils mit einem Tor Differenz.

Der FC Bayern schoss die meisten Tore der Liga vor der Pause (23), der FC Ingolstadt die wenigsten nach dem Wechsel (9). Die Hinrunden-Partie entschieden die Münchner mit 3:1 für sich.

Das Duell in Zahlen

Heimbilanz: 0 S, 0 U, 1 N - 1:2 Tore

Gesamtbilanz: 0 S, 0 U, 3 N - 2:7 Tore

Letzter Heimsieg: Keiner

Letzte Heimniederlage: 1:2 am 7. Mai 2016

Letzte Elfmeter: FC Ingolstadt (1/1): Hartmann am 7. Mai 2016 - FC Bayern (1/1): Lewandowski am 7. Mai 2016

Aktuelle Bayern-Schützen gegen Ingolstadt: Lewandowski (4), Lahm, Rafinha, Xabi Alonso

Aktuelle Ingolstädter Schützen gegen München: Hartmann, Lezcano