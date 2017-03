1. FC Köln - FC Bayern in Zahlen

Ein Doppelpack von Milivoje Novakovic bescherte den Kölnern am 5. Februar 2011 ein 3:2 (nach 0:2-Rückstand zur Pause) gegen den Rekordmeister und den einzigen Sieg in den letzten 13 Heimspielen, in denen sie nur fünf Punkte ergatterten. Im gleichen Zeitraum holten sie in München allerdings zwölf Zähler, und die Bayern weisen mit einem Schnitt von 1,75 Punkten gegen Köln ihre schlechteste Heimbilanz in der Liga auf.

In ihren letzten drei Auftritten am Rhein gingen die Bayern jeweils mit einer 1:0-Führung in die Pause. Der Branchenführer holte 16 von 18 möglichen Punkten in den sechs Gastspielen seit dem 0:1 in Dortmund am 19. November.

Lesen Sie hier: Das kostet Sie ein Stadionbesuch beim FC Bayern

In drei der letzten vier Auswärtspartien erbeuteten die Bayern aber fünf Zähler erst mit Treffern ab der 90. Minute. Thomas Müller (4) und Douglas Costa (3) bereiteten in den letzten drei Runden, in denen der Spitzenreiter vier Jokertore erzielte, sieben der elf Treffer vor.

Die Kölner sind seit dem 0:2 gegen Leverkusen vom 10. April 2016 in zwölf Heimspielen ungeschlagen, gewannen aber nur eins der letzten fünf, in denen sie höchstens einen Treffer erzielten. Aus den letzten vier Pflichtspielen steht nur ein Unentschieden (1:1 gegen Schalke am 19. Februar) auf der Habenseite der Rheinländer, deren letzte vier Tore auf das Konto der Stürmer Anthony Modeste (3) und Yuya Osako gingen.

Heimbilanz: 14 S, 9 U, 20 N - 64:76 Tore

Gesamtbilanz: 23 S, 23 U, 41 N - 116:169 Tore

Letzter Heimsieg: 3:2 am 5. Februar 2011

Letzte Heimniederlage: 0:1 am 19. März 2016

Letzte Elfmeter: Köln (8/8): Münch am 28. Februar 1998 - FCB (5/5): Müller am 24. Oktober 2015

Letzter Platzverweis: Köln (4): Oliseh am 12. April 1997 - FCB (6): Ribery am 16. Dezember 2011

Aktuelle Kölner Schützen gegen Bayern: Modeste (2), Clemens, Rausch

Münchner Schützen gegen Köln: Lewandowski (7), Müller (3), Robben (3), Hummels (2), Alaba, Kimmich, Ribery, Vidal