Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 6:2 (2:0) Der BVB bestätigte seine gute Form und gewann zum dritten Mal hintereinander - für Bayer gab es zuletzt ebenso viele Niederlagen. Ousmane Dembélé brachte Schwarzgelb in der 6. Minute in Führung. Pierre-Emerick Aubameyang erhöhte 20 Minuten später auf 2:0. Kevin Volland verkürzte zwar kurz nach der Pause für Leverkusen (48.), doch Aubameyang stellte in der 69. Minute mit seinem 21. Saisontreffer den alten Abstand wieder her. Christian Pulisic (77.), André Schürrle per Foulelfmeter (85.) und Raphael Guerreiro trafen noch für den BVB, für Bayer hatte Wendell (74.) zwischenzeitlich nochmals verkürzt. Kurz vor der Pause musste Marco Reus verletzt raus - ein Wermutstropfen an einem sonst erfolgreichen Nachmittag für den BVB.