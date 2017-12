Unter seiner Regie gewann der frischgebackene Herbstmeister zwölf von 13 Pflichtspielen und verbuchte in der Liga nur ein Gegentor in Halbzeit zwei. Arturo Vidal erzielte in den letzten vier Liga-Aufgaben immer das erste Münchner Tor.

Das sieglose Schlusslicht Köln holte mit der schwächsten Abwehr der Liga nur einen Punkt in den letzten sechs Runden. Sehrou Guirassy schoss vier der letzten sechs FC-Tore, in den letzten beiden Partien je eines durch einen Elfmeter. Die Kölner kassierten den Ligarekord von acht Gegentoren per Strafstoß, fünf in den letzten fünf Runden.

Vergangene Saison: 1:1 und 3:0

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 21 Siege, 14 Unentschieden, neun Niederlagen - 93:52 Tore

Gesamtbilanz: 42 Siege, 23 Unentschieden, 23 Niederlagen - 172:116 Tore

Letzter Heimsieg: 4:0 am 24. Oktober 2015

Letzte Heimniederlage: 1:2 am 21. Februar 2009

Letzte Elfmeter - FC Bayern (5/5): Müller am 24. Oktober 2015

Letzte Elfmeter - 1. FC Köln (8/8): Münch am 28. Februar 1998

Letzter Platzverweis - FC Bayern (6): Ribéry am 16. Dezember 2011

Letzter Platzverweis 1. FC Köln (4): Oliseh am 12. April 1997

Aktuelle Münchner Schützen gegen den 1. FC Köln: Lewandowski (7), Müller (3), Robben (3), Hummels (2), Ribéry (2), Alaba, Bernat, Kimmich, Martínez, Vidal

Aktuelle Kölner Schützen gegen den FC Bayern: Pizarro (3), Cordoba (2), Clemens, Rausch

