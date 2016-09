"Jetzt fahren wir als Zweiter zum Ersten nach München, das ist eine schöne Geschichte für die Fans", sagte der frühere Bayern-Profi Mitchell Weiser, der mit seinem 1:0-Führungstor (64.) und der Vorlage zum 2:0-Endstand durch Valentin Stocker (74.) maßgeblichen Anteil am Sieg über Schalke hatte.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC Berlin live verfolgen können.

FC Bayern gegen Hertha BSC Berlin im AZ-Liveticker

Wir bieten Ihnen wieder das volle Bundesliga-Programm an: Neben einem Liveticker rund um das Spiel des FC Bayern gegen Hertha BSC Berlin erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu der Partie und verpassen nichts. So werden Sie gleich nach dem Spiel umfassend versorgt – mit dem Spielbericht, den wichtigsten Reaktionen und mit den Noten der Bayern-Spieler in der Einzelkritik.

FC Bayern gegen Hertha BSC Berlin live im Pay-TV bei SKY

Wie schon in der vergangenen Saison hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte für die Bundesliga-Spielzeit 2016/17 gesichert. Wer ein Sky-Abonnement besitzt, kommt am Mittwochabend in den Genuss, das Bayernspiel live von der Couch im Wohnzimmer aus zu schauen.

Sky beginnt mit der Vorberichterstattung bereits um 19 Uhr. Anschließend moderiert Wolff Fuss das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD.

Wer ab 20 Uhr das Bayernspiel in der Konferenz mit den anderen BuLi-Partien sehen möchte, der schalte auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Hier kommentiert Jonas Friedrich.

FC Bayern gegen Hertha BSC Berlin im Live-Stream auf Sky Go

Sky-Abonnenten können die Partie im Livestream via "SkyGo" erleben. Der Dienst "SkyGo" ist über die mobilen Endgeräte Laptop, Tablet und Smartphone zu empfangen. Um den Livestream über iPhone, iPod oder iPad zu sehen, benötigen Apple-Nutzer die "SkyGo"-App, die kostenlos im iTunes-Store erhältlich ist. Android-User können sich die SkyGo-App kostenlos im Google-Play-Store herunterladen.

Vorsicht vor kostenlosen Live-Streams

Abgesehen von der meist unterirdischen Bildqualität, handelt es sich bei einschlägigen Portalen, die Fußball-Spiele kostenlos per Stream anbieten, um nicht ganz legale Angebote. Nach der derzeitigen Rechtslage macht man sich beim Empfang solcher Streams zwar nicht strafbar, solange keine Daten auf der Festplatte gespeichert werden. Die Anbieter solcher Streams haben aber mit empfindlichen Strafen zu rechnen.

FC Bayern gegen Hertha BSC Berlin im Free-TV sehen

Eine Übertragung im Free-TV findet für das Bayernspiel gegen die Hertha leider nicht statt. Erste Bilder des Spiels im Free-TV werden am Mittwochabend ab 22:30 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen sein.

FC Bayern gegen Hertha BSC Berlin im Radio

Wer auch ohne TV-Bilder auskommt, hat mehrere Radio-Angebote zur Auswahl. So können Sie das Spiel auf dem kostenlosen Online-Radiosender www.sport1.fm hören. sport1.fm gibt's übrigens auch als App für Android und iOS. Die Kollegen von

Außerdem berichtet B5 aktuell ab 20 Uhr in einer Konferenz live und in Ausschnitten von dem Spiel.