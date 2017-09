Bundesliga am Mittwoch Dortmund verdrängt Bayern, Hannover verpasst Sieg

Der 1. FC Köln legte durch die fünfte Pleite den zweitschlechtesten Start der Bundesliga-Historie hin und bleibt Letzter. Beim 0:1 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt spielten neben Unvermögen wieder einmal Pech und strittige Entscheidungen eine Rolle. Der Foulelfmeter, den Sebastien Haller (21.) zum Siegtreffer für Frankfurt nutzte, war äußerst strittig. Den Kölnern wurde dagegen nach einem Foul an Leonardo Bittencourt ein möglicher Strafstoß verweigert (33.). Video-Schiedsrichter Wolfgang Stark griff in beiden Fällen nicht ein.

Die Spiele im Überblick

Borussia Dortmund - Hamburger SV 3:0 (1:0)

Die dritte Pleite für Hamburg: Borussia Dortmund ließ sich bei der Jagd nach Rekorden in der Fußball-Bundesliga auch nicht vom Hamburger SV stoppen. Der achtmalige deutsche Meister feierte mit dem 3:0 (1:0) beim HSV am Mittwochabend nicht nur den 750. Sieg in der Bundesliga und den Verbleib an der Tabellenspitze, sondern stellte auch eine Clubbestmarke auf: Noch nie blieb der BVB zu Beginn einer Saison so lange ohne Gegentor - fünf Spiele oder 450 Minuten. Der bisherige Rekord lag 16 Jahre zurück, als Bayern Münchens Hasan Salihamidzic im fünften Spiel in der 22. Minute gegen den BVB traf.

Hannover 96 - SC Freiburg 1:1 (0:0)

Hannover bleibt ungeschlagen: Dank der schwachen Chancenverwertung des SC Freiburg bleibt Hannover 96 in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Top-Joker Nils Petersen (83. Minute) rettete den Freiburgern am Mittwochabend beim 1:1 (0:0) immerhin noch einen Punkt - über den sich die in dieser Saison bisher so starken Niedersachsen nach einem schwachen Auftritt aber besonders freuen dürften. Zwar hatte Torjäger Martin Harnik (65.) die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter zunächst in Führung gebracht. Insgesamt war Freiburg vor 22 900 Zuschauern aber bessere Team mit den besseren Chancen - nutzte davon aber kaum eine aus.

TSG 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 3:2 (2:2)

Hoffenheim feiert späten Sieg in Mainz: Mit einem Tor in der Nachspielzeit hat Mark Uth der TSG 1899 Hoffenheim nach einem Fußball-Spektakel beim FSV Mainz 05 einen glücklichen 3:2 (2:2)-Sieg beschert. In einem spannenden und teilweise hochklassigen Bundesligaspiel brachten Danny Latza (6. Minute) und Yoshinori Muto (16.) die Hausherren am Mittwochabend vor 23 477 Zuschauern früh in Führung. Nadiem Amiri (23.), Sandro Wagner (45.+1) und Uth drehten jedoch die Partie für die weiter ungeschlagenen Kraichgauer, die sich mit elf Punkten im oberen Tabellenfeld festsetzten. Mainz bleibt mit drei Zählern unten drin.

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2:1 (2:0)

Süßes Dardai-Jubiläum: Hertha BSC hat Trainer Pal Dardai ein süßes Jubiläum beschert. Bayer 04 droht dagegen nach der dritten Auswärtspleite nacheinander schon früh in der Saison eine unruhige Zeit. Im 100. Pflichtspiel von Chefcoach Dardai besiegte der Berliner Fußball- Bundesligist am Mittwochabend eine vor allem in der Defensive naive Leverkusener Mannschaft mit 2:1 (2:0) und kletterte in der Tabelle mit acht Punkten auf Rang acht. Mathew Leckie mit seinem bereits vierten Saisontor (16. Minute) und Salomon Kalou (24.) belohnten mit ihren Treffern vor 32 825 Zuschauern im Olympiastadion Hertha für den bisher besten Saisonauftritt. Für die Gäste konnte der emsige Julian Brandt nur noch verkürzen (84.).

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)

Wieder Ärger mit Video-Schiri: Der 1. FC Köln hat durch die fünfte Pleite am fünften Spieltag den zweitschlechtesten Start der Bundesliga-Historie hingelegt. Beim 0:1 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt spielten drei Tage nach dem irregulären Tor beim 0:5 in Dortmund neben Unvermögen wieder einmal Pech und strittige Entscheidungen eine Rolle.

Lesen Sie auch: So liefen die Spiele am vergangenen Dienstag