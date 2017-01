München - Es gibt einen inoffiziellen Titel zu gewinnen: Der FC Bayern kann am Freitagabend - Anstoß ist um 20.30 Uhr - im ersten Rückrundenspiel der Bundesliga-Saison die Herbst- bzw. die Wintermeisterschaft einfahren.Und auch die ersten englischen Wochen sind schon in Sicht. Mitte Februar/Anfang März warten gleich drei Doppelspielwochen auf die Bayern. Und schon am 15. Februar kommt es zum ersten von zwei Aufeinandertreffen mit dem FC Arsenal (Rückspiel am 7. März in London). Jetzt gilt aber die volle Konzentration dem SC Freiburg, der die Bayern daheim zuletzt 2:1 besiegte. "Die Vorfreude ist groß", sagt Arjen Robben vor dem Jahresauftakt. "Training ist schön, aber am Ende will man immer spielen. Wir hatten ein gutes Trainingslager und auch jetzt in München noch gute Einheiten. Alles ist positiv, jetzt kann es losgehen." Robben konnte die Vorbereitung nahezu komplett mitziehen, nur beim Telekom Cup vergangenen Samstag musste er erkrankt passen. Aber auch diese Grippe ist überstanden.