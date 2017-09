Doch das Gipfeltreffen in der Champions League mit der Milliarden-Truppe um 222-Millionen-Mann Neymar am Mittwoch in der französischen Hauptstadt wirft seine Schatten voraus. Schließlich treffen dort nicht nur zwei der besten europäischen Fußballklubs aufeinander, sondern auch zwei völlig verschiedene Philosophien: "Mia san mia" hier, "was kostet die Welt" da. Eine Pleite in Paris - und in München stünde mehr als nur die sportliche Entwicklung infrage. Ancelotti weiß das, "ich bin nicht gestern geboren, sondern seit 30 Jahren im Geschäft", betonte er am Donnerstag erneut. Verfolgen Sie die Partie FC Bayern gegen VfL Wolfsburg am Freitag in unserem Liveticker. Anstoß ist um 20:30 Uhr.