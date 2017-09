Bundesliga am Dienstag Augsburg schlägt Leipzig, Gladbach besiegt VfB

Neuzugang Divock Origi (28.) hatte die Gastgeber zunächst verdient in Führung gebracht, Fin Bartels (56.) konnte für die erst in der zweiten Halbzeit aufgewachten Bremer noch per Kopf ausgleichen. Am Ende waren die Hanseaten den drei Punkten gegen fahrige Hausherren sogar etwas näher. Für den unter Druck geratenen Werder-Trainer Alexander Nouri war das Unentschieden daher eigentlich zu wenig, auch der erst am Montag verpflichtete Schmidt hatte sich mehr vorgenommen.

Schema:

Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Knoche, Uduokhai, Gerhardt - Camacho (70. Guilavogui), Arnold - Didavi (88. William), Malli, Ntep (78. Dimata) - Origi. - Trainer: SchmidtBremen: Pavlenka - Bauer, Veljkovic, Caldirola - Gebre Selassie, Maximilian Eggestein (46. Belfodil), Augustinsson - Gondorf (46. Bargfrede), Delaney - Bartels (90. Hajrovic), Kainz. - Trainer: Nouri

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Tore: 1:0 Origi (28.), 1:1 Bartels (56.)

Zuschauer: 26.174

FC Augsburg - RB Leipzig 1:0 (1:0)

Viel rotiert, nichts erreicht: Vize-Meister RB Leipzig hat vor einem heißen Herbst den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die auf neun (!) Positionen veränderte Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl unterlag beim Überraschungsteam FC Augsburg mit 0:1 (0:1) und kassierte am fünften Spieltag ihre zweite Niederlage. Der FCA setzte vor dem schwäbischen Derby in Stuttgart mit nunmehr zehn Punkten und dem dritten Sieg in Serie dagegen seinen Höhenflug fort. Michael Gregoritsch sorgte mit dem 1:0 in der 4. Minute für einen Augsburger Blitzstart. Leipzig agierte danach über weite Strecken überlegen, ist vor den Spielen in der Liga gegen Eintracht Frankfurt und in der Champions League bei Besiktas Istanbul aber auf der Suche nach der Leichtigkeit der vergangenen Saison. Ohne den gesperrten Naby Keita fehlten gegen eine konsequent verteidigende Augsburger Elf Struktur, Ideen und Präzision.

Schema:

Augsburg: Hitz - Opare, Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger, Max - Baier - Moravek (63. Heller), Gregoritsch (46. Koo) - Finnbogason (89. Cordova), Caiuby. - Trainer: Baum

Leipzig: Mvogo - Schmitz (81. Kaiser), Orban, Compper (46. Ilsanker), Halstenberg - Demme, Kampl - Sabitzer, Bruma - Poulsen (60. Forsberg), Timo Werner. - Trainer: Hasenhüttl

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Tor: 1:0 Gregoritsch (4.)

Zuschauer: 26.113

Schema: Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 2:0 (0:0)

Borussia Mönchengladbach hat den Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Das Team setzte sich am Dienstagabend gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0) durch und feierte seinen zweiten Saisonsieg. Entscheidender Mann war Doppeltorschütze Raffael (57./74., Foulelfmeter). Nach fünf Spieltagen haben die Gladbacher nun acht Punkte auf dem Konto, der Aufsteiger aus Stuttgart weist sechs Zähler auf. Vor dem Anpfiff hatten die VfB-Spieler ihre Solidarität mit ihrem im Gesicht schwer verletzten Kapitän Christian Gentner gezeigt. Sie waren in Trainingsjacken mit Gentners Namen und seiner Trikotnummer 20 aufgelaufen. Die Partie war wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Stuttgarter Fanblock für drei Minuten unterbrochen worden.

Schema:

Mönchengladbach: Sippel - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer (46. Cuisance), Zakaria - Herrmann (70. Johnson), Hazard - Stindl, Raffael (90. Bobadilla). - Trainer: Hecking Stuttgart: Zieler - Baumgartl, Pavard, Kaminski - Beck, Mangala (78. Burnic), Ascacibar, Aogo (75. Ailton) - Asano (62. Brekalo), Donis - Terodde. - Trainer: Wolf

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Tore: 1:0 Raffael (57.), 2:0 Raffael (74.)

Zuschauer: 44.063

Die weitere Partien am Mittwoch

Am Mittwoch stehen neben der Partie Hamburg-Dortmund noch die Begegnungen 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt, Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen, SC Freiburg gegen Hannover 96 und FSV Mainz 05 gegen 1899 Hoffenheim auf dem Programm.

