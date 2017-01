Der HSV war nach dem 0:1 in Wolfsburg in der Vorwoche völlig neben der Spur. Pascal Groß (14.), Markus Suttner (22.) und Almog Cohen (47., Foulelfmeter) hatten wenig Mühe, die riesigen Lücken in der Hamburger Abwehr zu nutzen. Es sah sogar nach dem höchsten Bundesliga-Sieg des FCI aus, aber Gotoku Sakai traf für die Gäste noch mit einem Fernschuss (63.).

In Wolfsburg traf Mario Gomez (4.) für den VfL, der Halil Altintop mit einem krassen Fehler ein Tor schenkte (25.). Dominik Kohr (69.) traf für Augsburg zum Sieg. Die Kölner Tore in Darmstadt erzielten Aytac Sulu (Eigentor, 32.), Yuya Osako (37./72.), Anthony Modeste (42.), Milos Jojic (85.) und Artjoms Rudnevs (89.). Es war der höchste Auswärtssieg des FC seit mehr als 50 Jahren: Nur das 6:0 bei Tasmania Berlin am 30. Oktober 1965 war noch deutlicher. Darmstadt blieb das zwischenzeitliche 1:3 durch Winterzugang Sidney Sam (66., Foulelfmeter).