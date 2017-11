Zoo seit drei Jahren ohne Lizenz

Am vergangenen Wochenende drängte die Tierschutzorganisation den Bürgermeister der Stadt schließlich zum Einschreiten. Im Zuge dessen wurden die Tiere befreit und tierärztlich versorgt, ein Löwe in besonders schlechtem Zustand wurde für eingehende Untersuchungen umgehend in die Hauptstadt Sofia gebracht. Auch die anderen Großkatzen sollen schnellstmöglich in artgerechte Tierschutzzentren übergesiedelt werden.