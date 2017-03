Büro im Westflügel Ivanka Trump macht sich im Weißen Haus breit

"Es ist Neuland, dass ein erwachsenes Kind des Präsidenten aktiv an der Regierungsarbeit beteiligt ist", so Gorelick. Sie werde zwar nicht vereidigt, Ivanka werde jedoch den Ethik-Regeln in der Form Folge leisten, wie es auch Regierungsangestellten obliegt, versicherte ihr Anwalt. Wird die neue Rolle von Ivanka Trump im Weißen Haus zum Vorbild für kommende Präsidentschaften oder gar für andere Länder?