Nach dem klaren Ja der betroffenen Bürger zu einer neuen Skischaukel am Riedberger Horn im Allgäu will die Staatsregierung möglichst noch in diesem Jahr die dafür notwendigen rechtlichen Schritte einleiten. In einer der nächsten Sitzungen werde man sich damit befassen, wie man das Ganze rechtskonform auf den Weg bringen könne, sagte Staatskanzleichef Marcel Huber (CSU) gestern nach einer Kabinettssitzung.