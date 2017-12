In München soll dann ein Bürgergutachten beschlossen werden

Nach der Internetbefragung soll es in München einen Bürgergipfel geben. Dort sollen die Ergebnisse der Umfrage gewichtet und in Form eines Bürgergutachtens beschlossen werden, welches dann an den Ministerpräsidenten übergeben wird. Die Staatsregierung will dann nach eigenen Angaben prüfen, welche Handlungsempfehlungen sie umsetzen oder zumindest anstoßen kann. Ferner sollen die Resultate in die Fortentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie einfließen.