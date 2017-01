In einem Offenen Brief hatte sich das "Bündnis – kein Hass auf Rosenheims Bühnen" Anfang der Woche an die örtliche Politik gewandt. Sie werfen Naidoo darin vor, in Texten und bei öffentlichen Auftritten "vielseitige Verschwörungstheorien, antisemitische Äußerungen und explizite Hassbotschaften" zu verbreiten und zitieren dazu einzelne Passagen.