"In Washington hat nicht das Volk die Macht übernommen, sondern die Superreichen", sagt Claus Schreer. Die Kritik an Trump, der Nato, dem Kapitalismus sprudelt nur so aus ihm heraus. Seine 77 Jahre merkt man ihm in diesem Moment wirklich nicht an. Der Widerstand müsse sich auch gegen Aufrüstung und Auslandseinsätze der Bundeswehr richten, fordert das Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz.

Es könnte die größe Siko in München jemals werden

Hochrangige Militärs, Politiker, Manager und deren Delegationen werden an der 53. Sicherheitskonferenz teilnehmen. Darunter der frisch vereidigte US-Verteidigungsminister James Mattis, wie Konferenzchef Wolfgang Ischinger betont. Daneben hätten 20 Senatoren und Kongressabgeordnete zugesagt. Möglicherweise kommen auch der designierte Außenminister Rex Tillerson und Vizepräsident Mike Pence. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow hat zugesagt, ebenso der neue UN-Generalsekretär António Guterres. 13 Staatsoberhäupter, zehn Ministerpräsidenten und 26 Außenminister. Insgesamt über 500 Personen.

Seehofer zu Trump: "Jederzeit in Bayern willkommen"

Es könnte die größte Sicherheitskonferenz werden, die jemals im Bayerischen Hof stattfand. Genau das ist der Punkt, der die Einsatzplanung im Polizeipräsidium beschäftigt. Nicht die Proteste gegen die Siko stellen an die Sicherheitskräfte vor Herausforderungen, sondern der Schutz der Teilnehmer, insbesondere die Fahrerei. Hunderte Gäste müssen eskortiert werden – vom Flughafen in die Stadt, von ihren Hotels zum Bayerischen Hof und wieder zurück.

3700 Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet sollen die Konferenz schützen. „Es werden garantiert nicht weniger als in den vergangenen Jahren“, betont Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins.

Der Promenadeplatz vor dem Bayerischen Hof und die angrenzenden Straßen werden wieder zur Hochsicherheitszone. Spezialeinheiten, Scharfschützen und Observationsteams operieren verdeckt, über der Stadt wird eine Flugverbotszone eingerichtet.