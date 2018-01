Fußverkehr

Positiv heben die Umweltschützer die Umwandlung der Sendlinger Straße in eine Fußgängerzone hervor. Auch der Beschluss, den Arnulfsteg zu bauen, ist ein Fortschritt in Richtung emissionsfreies München. Trotzdem sind diese beiden Maßnahmen für das Bündnis zu wenig. "So wurde beispielsweise die Chance vertan, ein flächendeckendes, qualitativ hochwertiges Fußgängerleitsystem zu initialisieren, wie es Städte wie London, New York und Paris in den letzten Jahren mit großem Erfolg einführt haben", so Bündnis-Sprecherin Sylvia Hladky. Ebenfalls wird negativ angemerkt, dass das Fußverkehrsnetz innerhalb des Mittleren Rings nicht vergrößert wurde.

Fahrradverkehr

Hier spricht Green City von "einigen guten Verbesserungen für den Radverkehr" – trotzdem fehle es noch an einigen Dingen bis München sich auch wirklich als Radlhauptstadt bezeichnen darf. "Die Stadt hinkt bei der Planung von Radschnellwegen insbesondere im Vergleich mit den Umlandgemeinden mindestens ein Jahr hinterher", sagt Hladky. "Ein Umsteuern in Richtung einer Verkehrswende ist noch nicht zu erkennen." Als positiven Aspekt bezeichnet das Bündnis beispielsweise, die Ampelschaltung in der Schellingstraße am Radverkehr auszurichten.

ÖPNV

Als wichtige Maßnahmen für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bezeichnet das Bündnis unter anderem den Bau der Tram-Westtangente oder der Tram durch den Englischen Garten. Trotzdem gibt es gleichzeitig Kritik. Die Projekte wurden zwar in "neuer Verpackung (ÖV-Offensive) präsentiert, der Bau wurde aber immer noch nicht beschlossen". Bei dem Bau von neuen U-Bahn spricht Green City von einer Verzögerungstaktik, die nicht hilft, "schnellstmöglich Verbesserung der Luftqualität in München zu erreichen".

Straßenbau

Am deutlichsten wird das Umweltbündnis wohl beim Thema Straßenbau: "In allen Fällen werden bei den Baumaßnahmen keine Verbesserungen für den ÖPNV und den Fahrradverkehr eingeplant, der Autoverkehr wird demnach weiter zunehmen. Beispiele sind der Ausbau des Föhringer Rings und die Untertunnelung des Mittleren Rings in Höhe des Englischen Gartens. Bei beiden Maßnahmen wurde versäumt, die Situation für den öffentlichen sowie Radverkehr zu verbessern."

