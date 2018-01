So berichtet das britische Boulevardblatt The Sun, dass bei den Wettanbietern die Mädchennamen Alice, Victoria, Elizabeth (in Anlehnung an die Queen) und auch Alexandra (zweiter Vorname der Queen) hoch im Kurs stehen. Sollten William und Kate einen Jungen bekommen, so machen die Namen Arthur (2. Vorname von Prinz William), Henry (1. Vorname von Prinz Harry), Albert (3. Vorname von Prinz Harry) und Frederick, aber auch James und Philip (3. Vorname von Prinz William) das Rennen.