Buchheim-Museum der Phantasie Sammlungszuwachs in Bernried

Rund tausend Titel zum Thema Künstlervereinigung Brücke enthält sie, womit sie in etwa gleich groß ist wie die Sammlung Buchheims, dem eigentlichen Grundstock des Hauses. "Die beiden Sammlungen passen wunderbar zusammen", sagte Schreiber, und Gerlinger, der von Hause aus Ingenieur ist, sieht sich in seinem Gedanken, so eine Sammlung gehöre einfach in den Besitz der Öffentlichkeit, einig mit dem verstorbenen Buchheim, für dessen Lebensleistung er Bewunderung und Dankbarkeit hegt. Im Herbst wird die neue Sammlung erstmalig in einer Ausstellung dem Publikum vorgestellt werden.