Mayte Garcia (42), die Ex-Frau des im April verstorbenen Prince, will "intime Memoiren" über ihr gemeinsames Leben mit dem Sänger veröffentlichen. Das berichtet die britische "BBC". Laut dem Verlagshaus Hachette soll das Buch mit dem Titel "The Most Beautiful" im April 2017 erscheinen - also zum einjährigen Jubiläum des Todes von Prince.