Landshut – Bewaffnete Entführung im Landkreis Landshut. Am Mittwochabend musste ein Spezialkommando der Polizei einen 19-Jährigen aus einer Wohnung befreien. Der junge Mann war kur vor 20 Uhr von drei Tätern mit vorgehaltener Waffe aus seiner Wohnung in Geisenhausen geholt, in eine Auto verfrachtet und dann in eine Wohnung in Landshut gebracht worden. Unter den Tätern war laut Polizei eine 29-jährige Bekannte, bei der das Opfer Schulden im niedrigen vierstelligen Bereich hatte. In der Wohnung der Frau in Landshut warteten zwei weitere bewaffnete Männer, die den Schuldner unter Druck setzten.