Brüssel/München - Die von der EU-Kommission empfohlene Verlängerung der Kontrollen an den deutschen Grenzen ist aus der Sicht von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die richtige Entscheidung. "Ich bin froh, dass wir das fortsetzen können", sagte der CSU-Politiker am Mittwoch in München. Die Erfolge der bisherigen Kontrollen zeigten den Bedarf, da zahlreiche Migranten direkt an der Grenze zurückgewiesen werden konnten. "Das sind Fälle, die unerlaubt einreisen und keinen Asylantrag in Deutschland stellen wollen."