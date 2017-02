Brüche und Prellungen Ski-WM wird zum Sturzfestival: "Kein Kindergeburtstag"

"Super Skifahrer" stürzen schwer

Auch so schwere Stürze wie der des Monegassen Olivier Jenot, der schon beim Zuschauen weh tut? Jenot verdrehte es im Super-G beim "Mauer"-Sprung in der Luft, nach 60 m Flug knallte er auf die Piste, verlor kurz das Bewusstsein. Doch er hatte Glück im Unglück: Obwohl er innere Blutungen erlitt, trug er keine organischen Verletzungen davon. Er wurde operiert, sein Zustand ist stabil.

Ein "normaler" Unfall eines Hobbyfahrers? Mitnichten, meint Büchel. Ob Jenot, der Slowake Adam Zampa und Max Ullrich aus Kroatien (Prellungen), Thomas Biesemeyer aus den USA (Schulterluxation, Zerrung), ja sogar der Kasache Martin Khuber (Halswirbelfraktur) und erst recht Mirjam Puchner aus Österreich (Unterschenkelbruch, Gehirnerschütterung) - das seien allesamt "super Skifahrer. Ich möchte das nicht hinausschieben auf mangelndes Können, weil das 'Exoten' sind, auf keinen Fall."

Und nun? Am Wochenende stehen die Abfahrten an, die Männer stürzen sich dabei vom Start in den "Freien Fall", 100 Prozent Gefälle, in etwas über vier Sekunden von 0 auf 100 km/h. Wird alles noch schlimmer? Büchel hat da "absolut" keine Sorge. Und überhaupt: "Wenn alle mit 60 problemlos runterfahren, schaut das kein Mensch mehr, es soll ja auch schwierig sein."