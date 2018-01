Bruch mit der Tradition Führt Meghan Markles Mutter sie zum Traualtar?

Nach einer kurzen Auszeit an der Côte d'Azur zum Jahreswechsel stürzen sich Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36, "Suits") offenbar direkt in die Hochzeitsvorbereitungen. Ein Insider soll dem US-Portal "E! Online" verraten haben, dass Markle offenbar möchte, dass sie von ihrer Mutter am 19. Mai zum Traualtar geleitet wird.