Im Mai wird's besser

Immerhin: Am Wochenende und damit rechtzeitig zum Tanz in den Mai zeichnet sich ein Wetterumschwung ab. Nur an der See bleibt es kühler, während am Sonntag im Rest Deutschlands Höchsttemperaturen zwischen 15 und 20 Grad erwartet werden.

Der Wettertrend der nächsten Tage:

Am Donnerstag um 5 Grad mit örtlichen Schauern, auch Schneefall möglich. Am Nachmittag Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern, nachts Temperaturen um 2 Grad. Schwacher Wind aus nördlichen Richtungen.

Am Freitag örtlich Schauer, um 5 Grad, am Vormittag auch Schneeschauer möglich. Am Nachmittag Mix aus Wolken, Sonne und Schauern, nachts um 2 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.

Am Samstag wird's etwas wärmer, aber bewölkt, um 10 Grad. Nachts etwa 2 Grad. Schwacher Wind aus nordwestlichen Richtungen.

Am Sonntag und Montag scheint die Sonne! Höchstwerte: 15 Grad. Nachts um 2 Grad.