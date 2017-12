Brosche sorgt für Aufregung Skandal beim ersten Royal-Weihnachtsessen mit Meghan Markle

Ihre Entschuldigung

Ein Sprecher von Princess Michael of Kent wird nun unter anderem von "The Guardian" zitiert: "Die Brosche war ein Geschenk und wurde schon oft getragen. Princess Michael tut es sehr leid, sie ist betrübt, dass sich Menschen beleidigt fühlten." Es sei allerdings nicht das erste Mal, dass das Mitglied der royalen Familie kritisiert werde, schreibt die Zeitung weiter. 2004 soll Princess Michael of Kent in New York angeblich mit afroamerikanischen Gästen in einem Restaurant in Streit geraten sein und diese beleidigt haben.

In einem Interview mit ITV bestritt sie das allerdings später und stellte klar, dass es sie zutiefst verletze, wenn sie als "Rassistin" bezeichnet werde, "weil ich diese Menschen wirklich liebe". Vor Jahren sei sie sogar durch Afrika gereist - ein Abenteuer, bei dem sie viele absolut bewundernswerte Menschen getroffen habe.

Meghan und Harry werden Michael of Kent und seine Frau wohl noch häufiger treffen, es sind ihre Nachbarn. Sie wohnen in Apartment 10 auf dem Gelände des Kensington Palasts, das nicht weit vom Cottage des frisch verlobten Paares entfernt ist. Meghan wird Weihnachten mit der königlichen Familie verbringen, in Sandringham, dem Landsitz der Königin.