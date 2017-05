Britischer Experte findet "Notbremse" Großer Hackerangriff legt auch Bahn-Anzeigetafeln lahm

In Deutschland übernahm das Bundeskriminalamt am Samstag die Ermittlungen. Tausende Unternehmen und Verbraucher stehen unterdessen vor der bangen Frage, ob sie in Kauf nehmen, dass ihre Daten in wenigen Tagen unwiederbringlich verlorengehen könnten – oder ob sie das geforderte Lösegeld bezahlen. Die Angreifer haben straffe Fristen gesetzt: Bis Sonntag wollten sie 300 Dollar für die Entsperrung, ab heute das doppelte – und am 19. Mai werden alle Daten angeblich gelöscht.

Neu an dem Angriff von Freitag war, dass der Erpressungstrojaner von alleine neue Computer ansteckte, ohne dass ein Nutzer etwa auf einen präparierten Link klickte. Dadurch konnte sich das Schadprogramm binnen weniger Stunden weltweit ausbreiten und erreichte ein für Lösegeld-Software beispielloses Ausmaß.