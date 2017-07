Britische Medien spekulieren Spannte Liz Hurley der Nichte von Lady Di den Freund aus?

Nein, die Geschichte stammt nicht aus ihrer Serie "The Royals" , in der sie als Queen Helena die britische Königsfamilie durcheinander wirbelt, sondern aus dem echten Leben. Wie die "Daily Mail" berichtet, soll die Schauspielerin Liz Hurley (52) der Nichte von Prinzessin Diana, Lady Kitty Spencer (26), den Mann ausgespannt haben. Angeblich soll sich deren Ex-Partner, der italienische Geschäftsmann Niccoló Barattieri di San Pietro (45) Hals über Kopf in Hurley verliebt haben.