Brisanter Fund Schnorchler findet Handgranate im Thumsee

Er legte die Kriegsmunition am Seeufer ab und verständigte die Polizei. Da sich keine Sicherung mehr an der Handgranate befand, konnte diese nicht abtransportiert werden. Die Einsatzkräfte evakuierten zunächst eine Restaurant in der Nähe, in dem sich 40 Personen befanden, und sperrten die Gegend um den Fundort weiträumig ab.