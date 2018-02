Brief mit weißem Pulver Frau von Donald Trump Jr. ist ins Krankenhaus gebracht worden

Brief war an Donald Trump Jr.: Substanz ist ungefährlich

Wie weiter berichtet wird, wurde sie weiße Substanz von der örtlichen Polizei untersucht und als ungefährlich eingestuft. Der Brief war an Donald Trump Jr. adressiert, wurde aber im Haus seiner Schwiegermutter in New York eingeworfen. Der Secret Service soll Untersuchungen eingeleitet haben.