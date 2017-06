Neuer Film Wakefield läuft auf dem Filmfest München

Nach der Preisverleihung lief sein neuer Film "Wakefield". Unter Regie von Robin Swicord spielt Cranston darin einen Familienvater, der eines Abends untertaucht und seine ratlose Familie nur noch aus der Ferne beobachtet. Seine Rolle als krebskranker, drogenkochender Chemielehrer Walter White in der TV-Serie "Breaking Bad" war für Cranston der Durchbruch. Bis dahin bekam er vor allem Nebenrollen. Als die Serie jedoch 2008 in den USA anlief, wurde er zum Star - mit fast 52 Jahren. Vielleicht habe er deshalb so eine hohe Achtung vor seinem Erfolg, mutmaßte Cranston, der danach endlich die ersehnten großen Rollen bekam, etwa in "Trumbo" oder in "The Infiltrator".