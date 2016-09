Vielleicht ist die 180-Grad-Wendung aber auch den strikten Regeln im Container geschuldet. Gerade in der Kanalisation, wo Tewaag derzeit residieren muss, kommt keine Feierlaune auf. Lässig zieht er hin und wieder an seiner E-Zigarette, aber ein hemmungsloses Über-die-Stränge-schlagen geht nicht. Die Zuschauer hatten sich eigentlich von Tewaag Kämpfe, vielleicht sogar Wutausbrüche erwartet. Schließlich wäre das Trash-Format genau richtig, um den Krawall-Macher weiter vorzuführen.

"Ich bin in einer Schublade, immer der Böse"

Tewaag ist keine überdrehte Persönlichkeit, der die Kameras auf sich zieht, statt Rüpel gibt er den Ruhepol. Er analysiert Situationen vernünftig, beweist mit treffenden, witzigen Kommentaren Humor und wirkt in sich gekehrt und ganz klar. Am Tag sechs analysierte er im Gespräch mit Cathy Lugner seine eigene Situation. "Ich bin es wirklich gewohnt, von den Medien nicht gerecht behandelt zu werden. [...] Ich bin nur in einer Schublade, ich bin nur der Böse."

Alles andere sei keine Schlagzeile wert. Er glaube aber nicht, dass "Big Brother" ihn hätte haben wollen, wenn er tatsächlich so sei wie in Berichten beschrieben, "denn dann wäre ich ein Risiko für alle Mitbewohner". Man müsse sich damit abfinden ungerecht behandelt zu werden, denn etwas klarzustellen habe er lange versucht. Wie es mit Ben Tewaag und seinen Mitbewohnern weitergeht, erfahren Zuschauer heute Abend um 22:15 Uhr auf Sat.1.