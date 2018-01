Braucht es Dieselfahrverbote? Münchner Stickoxid-Debatte: Kleine Menge, großer Streit

Seine Kollegen von der Bayernpartei halten das für Hysterie. "Sie tun so, als würden sich an der Landshuter Allee Leichenberge auftürmen", polterte Stadtrat Richard Progl (Bayernpartei) in Richtung Roth. Würde man Diesel-Fahrzeuge in der Stadt verbieten, käme das einer Enteignung gleich.

Raucher dürfen nicht gegen Diesel sein?

Die Stickoxid-Werte seien durch die Verbesserung der Technik in den vergangenen Jahren von selbst gesunken, so Progl. Man müsse also eigentlich nur abwarten, irgendwann würden die Grenzwerte schon eingehalten. Und außerdem: Die Grünen stünden doch auch oft genug beim Rauchen im Hof beisammen. "Da pumpt ihr euch freiwillig jeden Tag ein Vielfaches des Jahresgrenzwertes in eure Lungen", so Progl. Die Grünen sollten deshalb nicht so scheinheilig tun.

Für derartige Polemik hat man bei den Grünen nur Kopfschütteln übrig. Denn an der Landshuter Allee sind die Werte zwischen 2012 und 2017 nur um drei Punkte gesunken, von 81 auf 78 Mikrogramm. "Wenn das so weitergeht, werde ich die Einhaltung der Grenzwerte nicht mehr erleben", so Roth.

Skurrilerweise bleibt der Stadt vorläufig aber tatsächlich gar nichts anderes übrig als abzuwarten. U-Bahnen, Radlwege, Elektrotankstellen - das kann man natürlich alles bauen, um die Leute zum Umstieg auf umweltfreundliche Fortbewegungsmittel zu motivieren. All das kann aber nur Teil der Lösung sein.

Um auch den Diesel-Verkehr effizient regulieren zu können, setzt Münchens Umweltreferentin Stephanie Jacobs (parteifrei) weiterhin auf die blaue Plakette. Mit der könnten die größten Stinker aus der City verbannt werden. Allerdings: Die blaue Plakette müsste der Bund einführen. Und da herrscht gerade auch noch großes Abwarten.