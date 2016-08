Senatoren wiesen auf Unregelmäßigkeiten hin

Viele Senatoren wiesen aber auf Unregelmäßigkeiten hin - zudem seien alle verfassungsgemäßen Schritte korrekt eingehalten worden. Durch die Verschiebung ist Interimspräsident Michel Temer weiter zum Warten verurteilt. Er will nur als regulärer Präsident zum G20-Gipfel nach China fliegen, eigentlich sollte es spätestens Mittwochfrüh losgehen. Es soll Temers erster großer Auftritt auf der internationalen Bühne werden - für die meisten Staats- und Regierungschefs ist er ein unbeschriebenes Blatt.

Das Land ist in Rousseffs 2011 begonnener Präsidentschaft in eine tiefe Rezession gerutscht, 11,8 Millionen Menschen sind aktuell arbeitslos. Ein Grund für die Krise ist auch der Verfall der Rohstoffpreise. Zudem lähmten Korruptionsskandale das Land und brachten das im Jahr 2003 von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva gestartete linke Projekt der Arbeiterpartei in Misskredit.

Rousseffs bisheriger Vizepräsident Temer von der Partei der demokratischen Bewegung (PMDB) hatte das Amt nach ihrer Suspendierung im Mai zunächst interimsweise übernommen. Ein Bündnis der PMDB mit Oppositionsparteien brachte die notwendigen Mehrheiten für das umstrittene Impeachment-Verfahren zustande.

Lesen Sie hier: WhatsApp-Blockade in Brasilien von Oberstem Gericht gestoppt

Temer will mit Privatisierungen und Kürzungen im Staatsapparat die neuntgrößte Volkswirtschaft aus der Krise führen. Zudem könnten das Renteneintrittsalter deutlich heraufgesetzt und Sozialprogramme gekürzt werden. Um das Defizit in den Griff zu bekommen, ist eine Schuldenbremse geplant. Rousseff hatte am Montag im Senat eine flammende Verteidigungsrede gehalten.

Sie sprach von einem politisch motivierten Verfahren: "Ich habe nicht ein Verbrechen begangen." Rousseff sieht eine "Allianz von Putschisten" am Werk. In Brasiliens Geschichte hatte es so ein Verfahren erst einmal gegeben. Wie Rousseff wurde 1992 Fernando Collor de Mello suspendiert. Ihm wurde Korruption zur Last gelegt. Collor de Mello trat aber vor dem Senatsvotum zurück.

Er ist heute Senator und gehört damit auch zum Kreis der "Richter" über die frühere Guerillakämpferin, die den Folterkeller und den Krebs besiegt hat. Aber in diesem politischen Kampf hatte sie schlechte Karten, weil sie im Frühjahr ihre wichtigsten Partner wie die PMDB verloren hatte.