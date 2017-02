Wegen Streik 75 Morde in 4 Tagen: Brasilianische Stadt ohne Polizei

Regierung schickt Militär

Die brasilianische Regierung schickte 200 Militärs in die Region, nachdem es seit dem Wochenende im Zuge der fehlenden Polizei zu der drastischen Häufung an Morden und Überfällen kam. Auch in Rio gibt es nach den Olympischen Spielen erhebliche Probleme: In den Favelas flammen Bandenkriege auf, es fehlt an Polizei, und Stadien bis hin zum berühmten Maracanã verfallen zunehmend.