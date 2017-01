Brandursache endlich bekannt Darum explodierte das Samsung Galaxy Note 7

Es waren die Akkus, die Samsungs Smartphone Galaxy Note 7 im vergangenen Jahr in Flammen aufgehen ließ! So lautet das Ergebnis der monatelangen Fehlersuche des koreanischen Elektronikkonzerns. Am Montag gab Samsung bekannt, 700 Experten hätten in einer großangelegten Untersuchung die Zwischenfälle mit dem Galaxy Note 7 nachgestellt und die Ursache ermittelt. Dabei seien mehr als 200.000 Geräte und mehr als 30.000 Akkus untersucht und getestet worden.