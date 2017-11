Brandnächte, Bauer sucht Frau, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, KiKa: Dschermeni, Jugendserie

Die Geschichte handelt von der engen Freundschaft vierer Kinder: Dazu gehören der deutsche Junge Moritz (Michael Sommerer), die türkischstämmige Rüyet (Sura Demir), deren Familie in dritter Generation in Deutschland lebt, der syrische Flüchtlingsjunge Yassir (Julius Göze) und das Mädchen Aminata (Jodina Basombo), das mit ihrer Familie in Deutschland Asyl beantragt hat. Doch die Gemeinschaft der zehn- bis zwölfjährigen Kids ist belastet: Yassir und Aminata droht die Abschiebung. Als Verwandte der Kinder aus Not und Leichtsinn in kriminelle Kreise geraten, spitzt sich die Situation zu.